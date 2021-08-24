半導體研發實驗室龍頭廠閎康(3587)上半年稅後盈餘為2.6億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為4.21元，累計前7月合併營收為18.38億元，年增8.9%，由於南科第二實驗室即將於第3季啟用，加上半導體與車用發展等多項利多，閎康營收與獲利可望繼續攀升，下半年獲利持續看好。

閎康今天召開股東會，閎康董事長謝詠芬在股東會中表示，隨著各大晶圓廠邁入先進製程、大陸自主化IC、全球第三代半導體、汽車電子等需求持續上揚，帶動閎康的營收與獲利持續攀升，由於閎康很早就察覺到全球半導體產業發展的趨勢將日益樂觀，因此早在2015年開始就進行國際化、高質量的實驗室布局，目前在台灣、上海、廈門和日本名古屋都設有實驗室，可服務全球頂尖的半導體供應鏈。

閎康為台灣和大陸唯一擁有TOF-SIMS(飛行式二次離子質譜儀)的獨立實驗室，除原有的第三代半導體的部分，因為具備更靈敏及3D立體成份磊晶檢測，可為客戶提供優於市場的VCSEL(垂直共振腔面射雷射)元件檢測解決方案，在未來眾多電子產品使用VCSEL 3D感測技術和高功率元件的趨勢下，高質量的設備也將強化閎康與客戶間的黏著度。

閎康109年合併營收為30.61億元，年增20.46%，稅後盈餘為3.85億元，年成長57.14%，每股盈餘為6.18元，今天股東會通過每股配發現金股息4.5元，創下歷年新高。

閎康著眼先進製程將成為接下來半導體產業的趨勢，從2015年開始進行海外擴張，大舉增加資本支出，每年約有6億元到8億元資金投入，使得公司須攤提大量的折舊費用；且該公司相較同業以快速的年限攤銷，因此毛利率一度從41%~45%下降至30%左右。但隨著過往五年投入設備折舊年限陸續到期、材料分析(MA)與故障分析(FA)等高毛利業務提升，今年上半年合併毛利率35.55%已大幅優於去年同期的27.07%。

閎康上半年稅後盈餘為2.6億元，每股盈餘為4.21元，年增105.37%，再創歷年同期新高，累計前7月合併營收為18.38億元，年增8.9%；由於南科第二實驗室即將於第3季啟用，且大陸市場加大國內半導體與車用等發展等多項利多，閎康預估，營收與獲利可望繼續攀升，再創佳績。