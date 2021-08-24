受惠晶圓代工需求暢旺，光罩（2338）7月合併營收5.14億元，年增約29%；第三季本業營收可望持續挑戰新高，加上公司日前公布處分小部分的聯電（2303）持股，可望挹注業外利益，有利第三季營運比上季好轉。

光罩受惠於光罩本業訂單強勁，以及旗下美祿的委外投片與封測業務續旺，7月合併營收5.14億元，年增29.36%，並創次高，光罩今年1~7月合併營收32.83億元，年增26.15%，創同期新高。展望第三季，法人表示，公司本業接單持續熱絡，加上本季有處分利益進帳，第三季獲利有望較前季由虧轉盈。

光罩日前處分小部分聯電持股，公告子公司自8月16日到8月19日共處分聯電5546張，每股56.36~56.66元，交易總金額為3.13億元，處分利益約1.66億元；若於第三季財報中認列，可替光罩注入近0.66元的每股淨利。光罩目前仍持股聯電36500張，帳面價值9.67億元。

台灣光罩2021年第二季合併營收達14.92億元的歷史新高，營業利益為0.31億元，因投資股票造成金融資產評價損失，業外虧損約0.8億元，稅後淨損0.21億元，單季每股淨損0.1元，上半年每股淨利為1.54元。

法人表示，光罩本業有望穩步成長，且在業外挹注下，第三季獲利可望比第二季明顯回升。第四季營收動能可望續強，全年營收將再創新高。