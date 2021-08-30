國際金屬價格持續止跌回升，不鏽鋼盤元大廠華新麗華9月不鏽鋼盤元價格今(30)日出爐，盤價續漲，304系、200系、400系各調漲每噸3000元，呈現連五個月上漲。另外，海外市場依區域不同，調漲120~150美元不等。

華新麗華表示，Fed縮表減債的時程明朗，倫鎳再度站上19,000美元，其他副屬原物料在碳稅、疫情、航運的衝擊下仍然吃緊。歐美持續開出高額漲盤，如美國主要廠商調高合金價及基價共每噸約200美元，歐洲主要鋼廠亦大幅調高售價達每噸200歐元(折合230美元)。

華新麗華指出，各式原物料均價皆高於前一個月，鋼廠成本大增，但考量外部環境及整體產業競爭力，並與客戶共同因應運價衝擊，決定僅反應部分成本的增加，9月盤價做以上調整。

隨著中國大陸本土疫情趨緩，預期需求增強，倫敦金屬交易所(LME)近期以來金屬價格持續止跌回升。LME鎳價回到每公噸19,100美元以上高檔；主要原料價格回穩轉漲，加上其他合金鋼價格走揚；繼華新麗華9月不鏽鋼盤元價格續漲，預料燁聯(9957)不鏽鋼板9月仍有機會調升，同步挑戰連續第五個月漲價。

反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼板上游鋼廠燁聯(9957)8月不鏽鋼板材價格大漲，內、外銷全面調漲，其中，內銷304系每公噸304大漲7500元，已連續第四個月上漲。燁聯已連四個月調漲，且累計每公噸漲幅高達23500元。

隨著主要原料鎳價上漲，8月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。