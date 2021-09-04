歷經了8月份 1395 點的修正，台北股市在8月結算過後再次上演逆轉秀。除了在 8 月20日16248的低點過後，大盤指數至今累計最大漲幅 1292 點，周線也出現今年繼5月份因為 COVID-19 疫情惡化的閃崩走勢後，再一次出現 「二連黑再二連紅」的Ｖ轉秀。市場投資人驚見多頭力道強勁的當下，時序進入9月的第三季底，更是讓市場資金的流向已在本周出現顯不同的變化。

姑且不論大盤先大跌再大漲，行情已在季線扣抵連續五個交易日呈現橫向整 理，本周 9 月 2 日與3日連續兩個交易日，盤中皆看到電子資金比重突破六成，其中半導體資金比重更是連日高達 45%與 49.19%。對比航運類股資金比重連日不及2成水準，昔日航海王的風光，明顯已被近期走揚的晶圓雙雄取代。與其說是台北股市回歸常軌、由半導體產業來領頭，不如說是景氣循環屬 性的航運類股，要留意股價是否早已領先看到高峰。

一如8月初提醒投資朋友的一句：「7月營收超猛又如何？抄底貨櫃三雄小心摸到大白鯊」。分析文的內容即特別強調，股價是否反應財報數字的利多，得 要法人與大戶實際的動作才算數。整整一個月時間過去了，貨櫃三雄不論是扮演 航海王指標的萬海，或是7月營收年增1.68倍，累計前7個月合併營收 2357.99 億已超越去年一整年的長榮，外資的持股部位明顯不增反減。打從7 月7日高點234.5元當天開始，將近兩個月融資餘額不減反增的陽明，更是明顯無法得到市場和外資的青睞。

統計至本周9月3日(五)為止，最近五日外資買超第一名聯電(142047 張)，以及買超第三名台積電(54623張)，貨櫃三雄的長榮則排名外資賣超排行榜的第六名(25148張)。

即便是貨櫃三雄至今皆已超過一個月不再破低，但8月初已跟大家談到，長 榮、陽明、萬海中期命運共同體的表現恐怕將進入一段整理期。即便反彈攻勢真的出現了，只要收盤不足以站上強勢整理表態的關鍵價，逢高操作應以收回資金 (棄船逃生)為先。而且以技術線型「調整周期至與大盤同步」來思考，接下來的第三季底，貨櫃三雄洗籌打底的位置，也許會在市場普遍預期之外的半年線 (120MA)扣抵值。

（本文作者為摩爾投顧分析師陳俊言）

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