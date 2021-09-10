台股今（10日）強漲170點，航海王仍是人氣指標，航運類股指數漲幅逾2%，指標股之一的長榮漲逾半根停板，陽明也漲漲幅3.29%，雖貨櫃三雄漲勢再起，但全球海運4哥、法國達飛海運集團（CMA CGM）卻開出凍漲第1槍，喊出明年2月前不漲即期運價，是否代表海運景氣與運價雙雙到頂，引發市場震撼。

總部位於法國馬賽的達飛海運集團，擁有570艘貨櫃輪，主要經營北美航線，看準經濟反彈與防疫造成物流需求暴增，2019年起積極擴充船隊運力，周四卻突然發出聲明表示，儘管市場驅動的運費漲勢，未來幾個月仍會持續，但為在疫情期間向客戶表達善意，即刻起凍漲即期運費費率，直至2022年2月1日止。

對達飛拋出凍漲震撼彈，是否會引發同業跟進，業內人士指出，第4季向為貨櫃海運淡季，運價多較第3季便宜，凍漲之後運價仍處高檔，暫時也未見有同業跟進。業內人士也透露，貨攬業者多認為，雖達飛的基礎運價不漲，但附加費用仍有彈性調整空間，研判應是艙位全滿，導致無法再接單調度，才會決定凍漲。

其實，運價高漲已從產業動態演變成重大的國際政經議題，早在7月時，就有美國貿易商大喊運價過高吃不消，傳出拜登政府要求監管機構介入，擬透過行政命令降低美企的運輸成本。日前中國、美國和歐盟官員也在全球海事監管峰會中，聯袂討論供應鏈中斷問題，擔憂海運缺櫃危機日益嚴重。