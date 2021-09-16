原油價格持續上漲為能源股帶來提振，以及一連串樂觀的數據顯示美國通膨已經到頂而經濟復甦仍然強勁，使投資人信心大振，周三美股三大指數同步反彈，對經濟情勢敏感的周期股、小型股和運輸股表現尤其亮眼。

美股盤初雖然由價值股挑起大梁，但午後隨著投資人的風險偏好增強，成長股也加入這一波升勢。Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，這一段時間以來，今天是第一次成長股和價值股都表現良好，過去幾周大多是一方好、另一方不見得好，但今天是雙雙走高。普漲很重要，這是投資人想看到的。

最新公布的經濟數據顯示美國通膨持續緩解，而經濟持續恢復正常，即使颶風艾達加劇供應緊張，導致工廠產出受阻。

美國8月進口價格下滑，為2020年10月以來首見，成為這一波物價急升已經到頂的最新跡象，進一步支持聯準會主張當前的通膨壓力是暫時現象的立場。

周三收盤，道瓊工業指數漲236.82點或0.68%，為34,814.39點。標普500指數漲37.65點或0.85%，為4,480.7點。那斯達克指數漲123.77點或0.82%，為15,161.53點。

標普500指數11大類股僅公用事業股收黑，終場跌0.56%。

美國原油庫存減少帶動原油價格上漲，標普能源股指數飆升3.82%，漲幅最大。雪佛龍（Chevron）漲逾2%，埃克森美孚勁揚3.37%。

美國公債殖利率上揚提振銀行股，金融股指數收漲0.93%。花旗漲2.4%，摩根士丹利漲1.1%。

在美國上市的中概股延續近來的跌勢。中國意外疲弱的零售銷售數據顯示其經濟可能已經放緩，而北京當局的整改大刀揮向澳門博奕業，進一步削弱了對中概股的投資偏好。

由於澳門政府宣布將加強監管賭場，以及中國的疫情再度升溫，博奕股連跌第二天，永利度假村（Wynn Resorts）大跌6.30%，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）跌2.5%，拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）跌1.68%。

蘋果盤中一度跌逾1%，但終場收漲0.6%，近幾日來因法院對其商業行為做出不利裁決所引發的跌勢終於止步。儘管市場對其周二發表新iPhone和其他新產品的活動反應平平，但投銀Wedbush知名分析師Dan Ives表示，在全球10億iPhone手機用戶中，約有2.5億人已經超過3年半沒有升級手機，他看好新iPhone仍有龐大的潛在換機需求。

微軟收漲1.72%，連漲第3天，該公司宣布將實施高達600億美元的庫藏股計畫，以及提高本季股利11%。

高盛宣布將以22.4億美元全股票交易進行收購，貸款平台GreenSky應聲飆漲53.2%。

下周聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）將舉行為期兩天的貨幣政策會議，市場將密切關注該美國央行何時啟動縮表計畫的信號。