受到中國大陸恆大債務危機影響，全球股市於台灣秋節連假時期下挫，台股今天是中秋連假後首個交易日，台積電(2330)補跌，電金傳全數無力，台股開低走低，早盤重挫逾400點，失守17000點大關，繼上周的月季線全數告失後，並下探半年線關卡。

美股20日重挫，其中，道瓊工業指數終場大跌614.41點，美股21日表現回穩，道瓊指數終場下挫50.63點，收在33919.84點。標準普爾500指數小跌3.54點，收4354.19點。那斯達克指數上揚32.50點，以14746.40點作收。

中秋長假結束，據法人統計，長假期間美股那斯達克指數下挫435.53點，跌幅2.87%；費城半導體指數下跌128.57點，跌幅3.7%。

台股今天開低走低，台積電今天展開補跌走勢，開盤跳空開低為586元，下跌14元，跌幅2.33%，影響大盤指數約118點。

台積電等電子股下跌，金融股以及傳產權值股都受到空襲，少數個股逆勢上揚，包括裕隆(2201)以及電商龍頭富邦媒(8454)等逆勢走揚。

受到台積電股價盤中維持低檔整理格局，台股盤中跌幅未明顯收斂，仍跌近400點，最低16838點，大跌438點。台股今失守17000點大關以及半年線的約17159點。

今日匯市同步走低，盤中，新台幣兌美元為27.786元，貶值5分。

回顧秋節連假前，上周五(17日)台股早盤開高震盪，尾盤因富時指數調整壓抑盤勢翻黑，失守月線支撐，最終下跌1.91點作收，跌幅0.01%，收在17,276.79點，成交金額3,129.41億元。三大法人合計買超33.87億元：外資買超16.22億元、投信買超12.08億元、自營商買超5.56億元。