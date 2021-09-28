台積電(2330)股價昨日強拉尾盤，但受到美國科技股走跌，以及中國大陸目前限電政策打擊市場多頭信心，台積電今日開低走低，一度跌9元至593元，跌破594元季線關卡。

美國市場憂心美國國會兩黨僵持局面恐將導致政府停擺，美股科技股走弱，那斯達克指數下跌77.73點，費城半導體指數下跌8.48點。台積電ADR收116.15美元，漲0.51美元，漲幅0.44%。台積電周一強勢拉尾盤，收上602元，外資連續第二天買超，共計買超5238張。

不過，台積電今天股價表現疲弱，開盤跳空摜破600元關卡，一度探低593元，下跌9元，跌破594元季線關卡。

台積電預計10月8日公布9月營收，法人預期台積電9月營收可望挑戰逾1,500億元創下歷史新高，第三季業績展望將順利達陣，單季營收將再創新高，季增估逾一成。第四季旺季展望預估也仍正向。

台積電預計10月14日舉行法人說明會，法人普遍預期，台積電第四季營收可望持續攀高，將續創歷史新高紀錄，今年全年營收將成長逾兩成，再創新高。