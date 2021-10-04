美國政府要求各大晶片廠商提供營業秘密資訊的消息，引起各界譁然，國民黨立委李貴敏痛批，民進黨政府一副事不關己的樣子，對企業可能遭受衝擊不聞不問。相較之下，南韓政府卻決定出手護三星，直接與美國交涉。人家韓國政府銳意求進，我們的政府難道想混吃等死？天啊，真的「好想贏韓國」！但辦得到嗎？這已不是第一次民進黨不知不覺、無能無為。

李貴敏表示，之前同樣面臨疫苗短缺危機，韓國政府直接到美國談判，迅速化解民眾憂慮。民進黨政府卻一直擺爛，只知道用大內宣、1450混淆視聽，誤導人民，導致疫苗嚴重短缺，中小企業及勞工朋友也因防疫警戒哀鴻遍野。蘇內閣迄今對解決問題根本拿不出辦法，只知道編列特別預算，花錢、花錢、再花錢！

李貴敏指出，美方此舉勢必將影響企業經營競爭力。尤其台積電是晶片產值佔台灣GDP很大部分，機密資料若外洩，勢必被競爭廠商加速追上，而影響其市場競爭力，絶對嚴損台灣的經濟實力。

李貴敏認為，反觀民進黨政府不斷宣稱台美關係空前最好時刻，但官員只坐領高薪毫無作為。民間任何問題，民進黨政府總是兩手一攤、未提供支援，民間企業形同孤兒，如此無知、無能、無為、無感，實在讓人傻眼！又如國發會主委龔明鑫，身為台積電大股東的國發基金官派董事，面對朝野立委質詢，始終迴避問題、支吾其詞，且能推就推。真令人悲哀！

李貴敏強調，畢竟，美國是全球第一大巿場，而台積電也在美掛牌上市，台積電對於美國政府的法令及要求，仍需面對及回應。充其量也只能透過專業律師把回應的範圍限縮，好把傷害降到最低。

李貴敏痛批，這就是國際現實，各國都以自己國家利益掛帥，沒有國家會跟著別國瞎起鬨或當他國代理人。所以，拜託民進黨政府醒醒吧，就算學不了韓國，當不了台積電的靠山，起碼試試跟美國求情吧。