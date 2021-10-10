蔡英文總統於國慶談話中指出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對此，資深兩岸學者、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，以及淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正皆指出，這樣的說法形同「兩國論」，容易引起北京方面往非善意的方向解讀。

蔡總統的國慶談話表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，趙春山認為這如同「兩國論」。他稱，蔡總統以前沒有說的這麼清楚，如今「很直白了」，因為當前兩岸關係緊張，蔡總統的主要一個著眼點，就是「抗中保台」的思維，從談話內容可見，蔡總統要求國內團結，對外則希望借助國際民主力量，同時把台灣安全與區域安全掛鉤。

另外，趙春山分析，蔡總統的國慶談話與中共總書記習近平在辛亥革命110年會上的談話，雙方幾乎沒有交集，各說各話。他進一步指出，習著眼於「反獨促統」，就是要改變現狀，而蔡則是強調維持現狀，因此，未來將是「維持現狀、抗中保台」和「改變現狀、反獨促統」的兩條路線鬥爭。

趙春山表示，兩岸在沒有溝通管道的情況下，未來容易造成誤判，擦槍走火，除非兩岸願意建立危機管理的基礎，不然危機控管便只能靠美國，或是體現在中美關係上頭。

黃介正也表示，陸委會向來說「台灣從來不是中華人民共和國的一部份」，如今蔡總統所說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，就像是「升級版」，容易引起北京往非善意的方向解讀，恐升高兩岸敵意對立，使得已經緊繃的台海形勢更加複雜兇險，需要深思。

他說，若以寬鬆解釋「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，其實可用馬政府所言兩岸「互不承認主權、互不否認治權」，這樣也更符合蔡總統國慶談話中所稱的不改變現狀、不冒進。