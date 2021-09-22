FOMC會議將於9月21日、22日召開，而台灣央行將在23日召開理監事會，法人認為台股本周仍將持續量縮整理。保德信高成長基金經理人葉獻文指出，雖台股上周日均量再度下探至今年最低，但外資卻是連續4周回流台股，由於今年來外資大舉賣超台股，如果9月之後外資能持續回補台股的態勢，加上第四季傳統消費旺季加持，配合未來中實戶等資金回籠，對於指數持續走升具有相當的挹注。

針對本次聯準會的動向，葉獻文表示，隨Delta病毒快速在全球蔓延，加深聯準會寬鬆貨幣基調的合理性，目前市場共識預期今年底將進行購債縮減，且根據歷史經驗，不論是2014、2017年進入升息循環，美股雖然出現震盪拉回，但整體多頭趨勢並未扭轉，預期本次即使真正進入升息之後，全球股市在震盪後仍將反映經濟成長的良好基本面。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場預期美國聯準會將釋出較為明確的貨幣政策方向時程表，加上目前包括許多總經面和產業面等訊息都需要時間反覆消化，許多企業也開始估算明年預算，因此值此混沌之際，市場資金自然相對保守。

此外，中國經濟數據放緩，地產集團恆大陷入財務危機陰影，是總經面的不利因素。晶圓代工將調漲代工價格檯面化，在確認需求動向後，將提供產業景氣的正向動能，半導體類股占台股市值大，將是維繫大盤的重要力量。