高雄市政府與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦「台日友情Always Here Now in TAKAO」動漫主題展，即起至9月26日於駁二大義C7動漫倉庫展出，高雄市長陳其邁10日與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次一同到駁二看展，簽繪祝福簽名板，更模仿台日友情主視覺勾手拍照，展現台日好交情。

日本311大地震已經10年，震災當下，台灣對日本及時提供支援與協助，令許多日本民眾都深刻感動。日台交流協會高雄事務所特別邀請日本107位的人氣漫畫家，簽繪103面簽名板，留下對台灣的感謝話。

「台日友情」動漫主題展駁二開展。（曹明正攝）

陳其邁表示，很多日本漫畫家也是陪伴我們長大的童年記憶，像是一眼就可以看出《城市獵人City Hunter》的角色簽名板，也反映了當年學生時期流行的漫畫。

高市府文化局長王文翠表示，駁二藝術特區特地邀請了9位高雄在地插畫家來應援台日友好，包含雪路 YUKIJI、Croter、有鳥女子-慢熟工作室、狗狗的小跳步、A-KA 阿卡、萬歲少女、林家棟、小男孩的少女腦袋、洪旻宏Macaca等。

此外，「絆：阿公阿嬤的日本時代」則展出以高雄日本時代記憶為主題的創作，透過漫畫家氫酸鉀的揣摩刻劃，將過去的想像轉化為作品，畫出阿公阿嬤或阿祖他們戰前世代的記憶，以及戰前推動台灣現代化的人物故事。