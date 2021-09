高雄市政府與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦「台日友情Always Here Now in TAKAO」動漫主題展,即起至9月26日於駁二大義C7動漫倉庫展出,高雄市長陳其邁10日與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次一同到駁二看展,簽繪祝福簽名板,更模仿台日友情主視覺勾手拍照,展現台日好交情。

日本311大地震已經10年,震災當下,台灣對日本及時提供支援與協助,令許多日本民眾都深刻感動。日台交流協會高雄事務所特別邀請日本107位的人氣漫畫家,簽繪103面簽名板,留下對台灣的感謝話。

「台日友情」動漫主題展駁二開展。(曹明正攝)

陳其邁表示,很多日本漫畫家也是陪伴我們長大的童年記憶,像是一眼就可以看出《城市獵人City Hunter》的角色簽名板,也反映了當年學生時期流行的漫畫。

高市府文化局長王文翠表示,駁二藝術特區特地邀請了9位高雄在地插畫家來應援台日友好,包含雪路 YUKIJI、Croter、有鳥女子-慢熟工作室、狗狗的小跳步、A-KA 阿卡、萬歲少女、林家棟、小男孩的少女腦袋、洪旻宏Macaca等。

此外,「絆:阿公阿嬤的日本時代」則展出以高雄日本時代記憶為主題的創作,透過漫畫家氫酸鉀的揣摩刻劃,將過去的想像轉化為作品,畫出阿公阿嬤或阿祖他們戰前世代的記憶,以及戰前推動台灣現代化的人物故事。