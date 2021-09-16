台股加權指數16日開在17332.34點，下跌21.66點，主要是受權王台積電（2330）除息影響，台積電股價開在603元，隨即穩步向上，在開盤7分鐘內，已順利填息，穩住大盤軍心，帶動早盤指數站回17400點關卡。

蘋果公布新機後，買盤拉抬鈺創（5351）、台郡（6269）、欣興（3037）、南電（8086）等蘋概股，成為盤面亮點。

受到油價跳漲激勵能源類股、經濟數據暗示通膨已經觸頂且復甦依舊穩健帶動，美國四大指數15日全面走高。

道瓊工業平均指數9月15日終場上漲0.68％（236.82點）、收34814.39點。那斯達克指數上漲0.82％（123.77點）、收15161.53點。費城半導體指數上漲0.47％（16.37點）、收3465.76點。

統一投顧指出，考量台股成交量能不足，缺乏明確主流股，市場持股信心不足，偏好短線進出，類股漲跌快速，操作難度增加。

加上中秋連假將至，市場資金觀望，預期台股將在月線與季線之間震盪，建議採取買黑賣紅擇優選股，以高殖利率概念股、業績較佳的晶圓代工、IC 載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。