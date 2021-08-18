黃文星（左）及郭忠祐加入《黃金歲月》。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》近期除了有賴芊合、黃露瑤加入演出，演紅《多情城市》劉加堯的黃文星以及《綜藝大集合》節目班底郭忠祐，也演出在夜市擺攤的小老闆，受封「夜市雙帥」。黃文星透露這一次的角色「曾世邦」對他來說相當新鮮，為了跟劉加堯有區隔，特別在造型上下苦工，特地拿兒子的照片給造型師說「我要剪成我兒子的頭」，讓設計師哭笑不得。

黃文星表示，這次休息快3個月，第一次進棚還是會有緊張感，甚至覺得有點陌生，好在工作團隊都很熟識，很快就進入狀況。他說這個新角色有點俗但很帥，自己拍攝到目前為止都很開心，雖然跟郭忠祐是第一次合作，但彼此很快就混熟，每一次拍戲都很期待，甚至也把郭忠祐的緊張感給消除了。

郭忠祐首次加入民視八點檔，他坦言真的相當緊張，從導演還有對手戲的黃文星都不斷鼓勵他，讓他相當感動。他說因為平常就很愛追劇，特別喜歡看角頭或是黑幫系列的故事，當一得知要加入《黃金歲月》演出在夜市擺攤的「蔡宗佑 」，是黃文星的小跟班，第一時間就很興奮跟期待，他透露自己從以前很希望能夠演出小弟，想嘗試跟自己反差大的角色。同劇的賴慧如一得知他要加入劇組，還先打電話鼓勵他，甚至說要跟他一起對台詞，讓他覺得「揪甘心」。他自己也把以前民視八點檔的片段拿出來在家裡練習演。