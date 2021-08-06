每張預購價200元，6日晚間8點54分起開賣至8月14日為止。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

奧運羽球「麟洋配」冠軍奪金戰終局的一記神準「IN」壓線球畫面，讓全民沸騰，也引發網友各種KUSO畫面；一卡通公司臉書小編跟風，在粉絲專頁發起按讚留言的「敲碗活動」，不到1天吸7300人按讚，超強人氣讓一卡通公司俯首稱臣，搶先推出特別版一卡通，選定奪金時間將從6日晚上8點54分開賣至8月14日止，預計將掀起奧運迷搶購！

一卡通公司表示，小編在臉書發起的「敲碗活動」原意是想延續「麟洋配」奪金氣勢，為台灣選手集氣，沒想到粉絲反應熱烈，短短不到1天，已吸引逾7300人按讚、超過5400則留言及700次分享，一卡通順應民氣，促成了象徵「麟洋配」的奪金「IN」卡片發行。

一卡通公司指出，由於相關圖案創作者過多，為避免版權爭議，一卡通設計版面時，刻意保留台灣隊及IN壓線元素，為更詳實記錄「麟洋配」雙打奪金戰終局神準壓線球的畫面，改將邊界線調整成觀眾視角，呈現羽球於球場落下的精彩時刻，這一球不只代表奧運金牌到手的喜悅，也代表台灣選手為國家為個人榮譽拚搏的台灣精神。

一卡通推出的「麟洋配」的奪金「IN」卡片，右下角標註IN 2021的字樣，除抓住精彩時刻的In（界內）意涵外，也為2020東京奧運在2021年舉辦留下紀錄，增添紀念及趣味性。