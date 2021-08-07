東京奧運已進入倒數第二天，大部份項目都來到尾聲，而在奧運後半段才開始的田徑項目獎牌也紛紛出爐，這次我國好手楊俊翰、陳傑、鄭兆村和黃士峰未能拿下好成績，相當可惜，不過我們還是要為他們獻上最大的掌聲，因為他們真的用盡全力在拚了！

而這次在田徑場上也跟以往有所不同，傳統強權美國在許多項目紛紛中箭落馬，遭到前輩怒斥，另外最讓人驚喜的就是義大利，田徑並不是他們一直以來的強項，但在本屆奧運他們豪奪了5面金牌，這樣的成就連義大利媒體都形容是「義大利童話」！

首先男子好手雅各布斯(Marcell Jacobs)先在男子100公尺短跑創下佳績，以9秒80異軍突起奪下金牌，跌破眾人眼鏡，也讓大家看到義大利選手在田徑方面的天賦，接著昨晚義大利再以37秒50成績拿下史上首面男子4X100接力金牌，相信這次他們真的有備而來。

而更神奇的還在後頭，因為他們昨天就單日奪下4面金牌，另外還有男子20公里競走、男子跳高和女子20公里競走三項，也讓他們本屆金牌累積到第10面，總獎牌數39面，超越1960年羅馬奧運36面獎牌，創下義大利在奧運最好成績。

另外還拿下男子團體自由車追逐賽、男女混合帆船、男子組空手道75公斤級、女子划船輕量級雙人槳、男子58公斤級跆拳道金牌。銀牌部份也拿10面，有女子64公斤級舉重、男子個人擊劍2枚，團體擊劍1枚，女子射擊雙向飛碟、男子個人射箭、男子4X100自由式接力、男子800公尺自由式、女子自由體操、男子200公尺單人皮艇。