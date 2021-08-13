保險公司的強勁業績與英國的併購活動，緩解了礦業股下跌帶來的影響，周四歐洲股市再創收盤新高。

周四收盤，泛歐STOXX 600指數微升0.11%，收在474.84點，連續第9日改寫歷史高點，並創下6月以來維持最長的連漲升勢，企業財報，以及對整個歐洲接種疫苖進展的樂觀情緒，強化了投資人對經濟復甦的信心。

英國周四公布的官方數據顯示，在龐大的服務業帶動下，該國6月經濟成長力道優於預期。

根據英國國家統計局（ONS）公布的數據，隨著疫情緩解、經濟解封，人們願意再次進入醫院看診，以及自5月中旬起，許多住宿餐飲業也獲准恢復室內服務，受此帶動，英國6月國內生產毛額（GDP）較5月成長1.0%，優於經濟家預期的月增0.8%。

英國龐大的服務業6月產值月增1.5%，其中以醫療保健業貢獻最大，而餐飲服務業的產值亦成長逾10%。

歐盟統計局周四公布的初步數據顯示，歐元區6月工業生產指數月減0.3%，跌幅超出經濟學家預期的月減0.2%，且為連續第二個月下滑，因為在供應陷入瓶頸之際，該地區的工業龍頭德國表現欠佳。德國6月工業生產指數意外衰退1.0%。

Capital Economics首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示，6月歐元區工業生產連續第二個月下滑，很大程度上是因為德國仍無法擺脫供應鏈困境。這種情況不會太快緩解，所以我們不認為未來幾個月工業會給經濟增長帶來太多貢獻，儘管需求仍然炙熱。

在英國上市的力拓除息後股價重挫5.54%，拖累礦業股走低。

英國保險公司Aviva宣布將歸還股東至少40億英鎊（相當於55億美元），股價收漲3.5%。

蘇黎世保險集團（Zurich Insurance Group AG）上半年營業利益大幅成長60%，股價收漲3.8%。

荷蘭保險公司Aegon NV第二季獲利遠優於市場預期，終場大漲 7.3%。

德國電信今年以來第二次上修獲利展望，股價收漲2.8%。

英國連鎖電影院集團Cineworld Group上漲3.9%，該公司宣布正在考慮自行赴華爾街上市，或讓旗下Regal Cinemas部分股票在美國上市。

德國運動用品公司愛迪達（Adidas）股價上漲1.6%，該公司以高達21億歐元（相當於25億美元）將旗下Reebok品牌賣給Authentic Brands Groups，試圖為失利的投資設立停損點。

在倫敦上市的伏特加製造商Stock Spirits Group股價飆升43.7%，因私募股權投資公司CVC旗下基金同意以7.67億英鎊（相當於11億美元）進行收購。

在主要股市方面，英國富時100指數跌0.37%，德國DAX指數漲0.7%，法國CAC 40指數持平，義大利富時MIB指數漲0.38%，西班牙IBEX 35指數微升0.04%。