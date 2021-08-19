聯準會發布的會議紀要顯示可能在年底前開始縮減購債規模，隔夜美股三大指數同步大跌，受此打擊，周四香港股市開低走低，恆生指數開跌0.31%，目前重挫1.6%，報25452.57點。國企股(H股)目前跌1.05%，為9009.31點。

聯準會發布的7月政策會議記要顯示，央行決策官員在會議上討論可能於年底前放緩每月購債步伐的計畫。大多數與會者表示，如果經濟發展大致符合其預期，他們認為今年開始縮減資產購買規模可能是合適的。該報告並指出，美國經濟已經達到央行的通膨目標，而就業增長的進展也接近達到滿意的水準。

周三收盤道瓊工業指數下挫382.59點或1.08%，標普500指數下跌1.07%，為7月19日以來首次單日跌幅超過1%。那斯達克指數收跌0.89%，費城半導體指數大跌1.47%。

恆生科技股指數目前跌1%，快手跌2.8%，小米跌1.4%，微盟漲逾4%，瑞聲科技和舜宇光學均跌逾2%，美團大跌逾4%，嗶哩嗶哩跌逾1%。

騰訊業績優於市場預期，但在政府恐針對網路產業推出更多監管措施的憂慮籠罩下，股價漲幅收斂，目前小漲0.5%。

阿里巴巴跌3.7%，報165港元，創下在香港上市以來的最低價。

中生製藥業績報喜，股價開漲8.5%，目前漲逾3%。

吉利獲外資看好，股價漲逾3%。

受原油價格下跌拖累，中石油重挫5.6%，在藍籌中表現最差。