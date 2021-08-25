據路透一項調查發現，歐股在今年剩餘的時間將維持和穩定在目前創紀錄的高點。強勁企業獲利將支持股市；但是對美國收緊貨幣政策的擔憂，以及德國大選和中國監管單位的壓力，都將抑制股市發展。

路透調查18位基金經理人、策略師等，其預測到年底時，泛歐Stoxx 600指數將到470點，僅較周二收盤471.79點略低。

由於第二季企業獲利表現優於預期，同時歐元區經濟數據不斷改善，推進歐股在八月創下近15年來最長的連漲紀錄。

歐企第二季獲利預計將成長151%。據Refinitiv預測，第三季和第四季獲利將分別成長43%和35%。

最新數據顯示歐元區八月商業活動成長強勁，僅略低於七月表現；IHS Markit綜合PMI來到59.5，仍遠高於50榮枯線之上。

歐股今年以來上漲18%，表現優於MSCI全球股市指數。而要讓股市保持在創紀錄高點，並非沒有挑戰，投資人擔心通膨可能導致貨幣政策收緊，特別是在美國；而中國對數個私人公司長達數月的監管打擊，也令投資者保持警覺。

巴克萊歐股策略主管Emmanuel Cau指出，中國監管單位的打擊，是對投資人信心的一大挑戰。去年八月中國國家主席習近平對奢侈品產業發起打壓，並計畫進行財富再分配，導致歐洲奢侈品公司市值蒸發近1200億美元，並且在兩天內下跌14%。

投資人還注意到德國即將到來的九月大選，可能出現政治僵局，並且也是15年來首次沒有總理梅克爾(Merkel)的參與。

Cau表示，巴克萊不打算採取防禦性的措施，因為歐洲股票仍具有吸引人的相對價值。

歐股較全球其他股市相較更為便宜，因為它仍集中在銀行股和其他周期性股票，這些股票在經濟上揚時會受益；歐股有較少的比重在科技股和其他成長股，他們由於經濟活動活躍和利率的上升，投資人不願為這些股票支付高額的溢價。

路透調查顯示，工業股為主的德國DAX指數到年底將僅上漲1.2%，來到16050點；而周二收盤為15905點。

倫敦藍籌股FTSE指數預計將上漲1.3%，來到7200點；周二收盤為7125點。法國CAC 40指數則上漲1.7%，至6800點。

義大利FTSE MIB指數和西班牙IBEX指數的漲幅最大，在年底前將分別上漲2.9%至26810點以及2.1%至9160點。