A股在8月最後一個交易日個別發展。上證指數31日收升15點，連升3日，3500點關口失而復得。兩市成交額合計人民幣（下同）1.48兆元。總結8月，滬指累升146點，漲幅為4.31％，深成指則累跌1％。

香港信報報導，上證指數31日先跌後升，早段失守3500點，低見3496點，跌31點，跌幅為0.9％，觸及低位後大市止跌回升，並以全日高位收市，收報3543點，升15點，漲幅為0.45％，成交額為7035.05億元。

深成指31日低開低走，最多跌265點，跌幅為1.84％，低見14157點，尾段跌幅收窄，全日收市報14328點，跌94點，跌幅為0.66％，成交額為7785.77億元。

滬深300指數報4805點，跌7點，跌幅為0.16％，創業板指數報3214點，跌57點，跌幅為1.76％。

各類股個別發展，食品、酒店旅遊股跌逾1％，電力股偏軟。煤炭股則升逾4％，水泥、有色金屬股升逾3％，金融股升逾1％，化工、鋼鐵、房地產股靠穩。