台積電傳出漲價利多消息，激勵台積電今(25日)股價漲逾2%，收在最高價585元，漲13元，聯電、世界先進齊揚，台股終場加權指數也收在最高點17045.86點，大漲227.13點，收復萬七大關，站回半年線，成交值3586億元。高端因又傳出不良事件，股價午盤跳水跌破300元，最後收在302.5元，跌幅0.49%。

美股周二(24日)4大指數全數收紅，那斯達克、標普500指數雙雙創歷史新高，台股開盤小漲2.35點，以16821.08點開出，在晶圓雙雄台積電、聯電率先攻高帶動下，指數一路震盪向上，接近午盤時攻上萬七，收復半年線。

市場傳出台積電將調漲晶圓代工報價，獲利可望再改寫歷史新高，激勵台積電開盤以579元、上漲7元開出，盤中股價來到584元，漲逾2%；聯電盤中也重回60元價位，來到60.6元，漲逾3%；世界先進早盤更衝高至155元，漲逾8%；半導體上游環球晶、中美晶等矽晶圓族群股價更攻上漲停；面板族群友達、群創、彩晶股價也出現反彈。

航運族群早盤走勢震盪，午盤開始往上拉升，類股指數翻紅漲逾3%。

高端疫苗今日再傳出死亡案例，雖然是否與接種疫苗有關有待進一步釐清，但消息一出，高端股價隨即跳水，股價跌破300元，一度跌至290.5元，跌逾4%。