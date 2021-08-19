網路券商羅賓漢（Robinhood Markets Inc）發布上市以來的第一份財報，在加密貨幣的交易狂熱帶動營收翻倍增長後，羅賓漢警告散戶的投資熱度可能在第三季降溫，受此影響，羅賓漢周三盤後股價重挫9.34%，報45.15美元。

分析師擔心隨著經濟持續重啟，散戶投資人熱絡的交投是否將放緩，或聯準會是否將開始收緊帶動標普500指數從2020年3月低點彈升1倍的寬鬆貨幣政策。此外，羅賓漢大部分營收來自於波動劇烈的加密貨幣交易，亦令投資人感到擔憂。

羅賓漢表示，在截至9月30日的本季中，我們預期季節性的不利因素和整體產業的交易活動減少將導致公司營收下滑，以及新的資金帳戶較前一季大幅減少。

羅賓漢公布第二季（截至6月30日）淨營收為5.65億美元，較去年同期的2.44億美元大幅成長131%，並優於分析師預測均值5.218億美元。

每月活躍用戶數為2130萬個，較去年同期的1020萬個大幅成長109%。其第二季託管資產年增205%，達到1020億美元。

羅賓漢第二季交易營收達到4.512億美元，其中加密貨幣交易貢獻2.331億美元，比重超過五成，遠高於第一季的17%。去年同期，羅賓漢的加密貨幣交易收入才不過500萬美元。

羅賓漢表示，超過6成的資金帳戶都曾交易過加密貨幣，且狗狗幣（dogecoin）占加密貨幣總交易量高達62%。過去一年來，狗狗幣價格已經飆升約9,000%。

此外，第二季選擇權交易營收貢獻1.646億美元，股票交易營收占5200萬美元。

貢獻羅賓漢大部分營收的「交易收入」來自於將客戶訂單交給大型交易公司而收取的「訂單流佣金」（payment-for-order flow,PFOF）。

考量PFOF可能鼓勵券商將客戶訂單送到讓公司獲利達到最大化的地方，而非送到讓客戶獲得最佳執行價格的地方，以及基於其他潛在的利益衝突，美國證券交易委員會正在審查這種做法。

羅賓漢表示它不認為PFOF會被禁止，但如果被禁，公司能找到其他產生營收的方法，可能是透過內部執行客戶訂單。