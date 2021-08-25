大陸手機大廠小米集團25日港股盤後公布，2021年第二季營收年增64％至人民幣（下同）877.9億元，非國際財務報告準則下經調整淨利年增87.4％至63.2億元。小米第二季營收、淨利不僅均優於市場預期，更雙雙創下單季新高。小米港股股價25日收漲0.39％至25.35港元。

香港經濟日報報導，在智慧手機業務方面，小米第二季收入及出貨量均創歷史新高，收入年增87％至591億元，全球智慧手機出貨量5290萬支，同樣增長87％。小米引述第三方數據顯示，第二季其在大陸定價3千至4千元、4千至5千元、5千元以上價格區間的智慧手機市占分別年增8.4個百分點、4.1個百分點、3.6個百分點。

另外，小米第二季IoT（物聯網）與生活消費產品收入則年增36％至207億元，期內小米智慧電視全球出貨量逾250萬台，在大陸連續十季穩居第一，在全球穩居前五。小米指出，IoT業務在境外市場保持強勁增長，收入年增94％，電動滑板車、智慧電視、智慧手錶等品牌在海外熱銷。