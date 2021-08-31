台中銀(2812)30日召開線上法說，受惠存放款結構調整效益顯現，上半年淨利差（NIM）及總存放利差均穩健回升。副總經理劉國俊表示，目前存放款業務均按年度預算目標維持樂觀成長，且存放利差持續擴大中，希望能回升至去年度水準。

台中銀2021年上半年合併淨收益65.89億元、年增20.99％，稅後淨利22.76億元、年增達23.63％，雙創同期新高，每股盈餘0.55元。其中，台中銀本體稅後淨利19.8億元、年增16.54％，子公司合計稅後淨利2.96億元、年增達1.08倍。

台中銀上半年利息淨收益45.63億元、年增10.6％，手續費淨收益16.27億元、年增19.91％，雙創同期新高。其他淨收益3.99億元、較去年同期虧損0.36億元大幅轉盈，主因去年同期認列PEM GROUP保單資產評價減損、以及今年投資收益較去年同期增加。

台中銀截至第二季存款餘額64.97億元，季增1.26％、年增5.49％，放款餘額47.21億元，季減0.11％、年增4.12％。存放比雖降至72.71％，但存款及放款結構調整有成，使總存放利差穩步回升至1.72％、淨利差（NIM）亦持續回升至1.23％。

台中銀第二季逾放比升至0.26％、逾放覆蓋率降至516.18％，主因受少數個案影響。其中，12.32億元逾放為中小企業約8.43億元、個人約3.72億元，後者大都提供十足擔保，前者則有不動產及信保基金擔保、擔保率均達8成，因此回收狀況良好，仍屬於可控制狀態。

針對法人關切上半年呆帳提存增加原因，台中銀說明，為紙類客戶因投資中國大陸失利導致繳款出現狀況、放款金額約6～7億元，對此一次提列打呆導致呆帳提列增加。不過，該客戶有提供工業級廠房做擔保，目前市價約10～11億元，相關呆帳後續應可順利回收。

台中銀預期，由於目前國內外利率政策沒有太大幅調整，預期淨利差維持現有趨勢機率較高。全年存放款業務則穩定中求發展，副總經理劉國俊表示，目前均按預算目標樂觀成長，且利差持續擴大中，希望能回升至去年度水準。

而台中銀董事會日前通過辦理現增發行普通股20萬張，預計年底前完成辦理。至於明年股利發放金額是否增加，則將在兼顧資本水準及業務發展原則下，訂定各年度現金及股票股利比重。台中銀預期，目前看來銀行業提高股票股利發放比例應是未來趨勢。