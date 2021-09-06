電視面板8月報價下跌5～17％後，9月上旬報價續跌，凱基投顧認為，第三季是面板族群獲利高峰已經確立，開始步入向下修正循環；摩根士丹利證券並認為，電視面板報價短期內仍會有明顯跌幅，持續對族群股價造成壓力，面板大廠友達（2409）、群創（3481）首當其衝。

摩根士丹利證券指出，京東方在法說會上預期電視面板未來一、二個月將明顯跌價，TCL出席摩根士丹利亞洲線上TMT論壇時也釋出「電視面板可能繼續下跌好幾個月」的訊息。除大廠觀點趨向保守，大摩所做產業調查亦研判，整個9月電視面板平均跌價幅度可能與8月差不多，降幅達8～10％，下行趨勢已無法避免。

值得一提的是，NB、顯示器面板原本價格相對有撐，然摩根士丹利發現，NB、顯示器面板因為步入淡季，訂單動能下滑，相關面板報價至年底前也會開始下滑。

凱基投顧認為，在缺料效應與下游無利潤影響下，全球電視下半年出貨量將順勢放緩、年減一成，全年則轉為年減3％。

法人同時說明，面板族群過去五年股價交易區間介於0.3～0.7倍股價淨值比，本次最高一度上漲至1.2～1.5倍股價淨值比。外資研究機構過去一段時間以來，陸續降評面板雙虎，像是美銀證券考量友達與群創股東權益報酬率下降風險，股價預期各僅14.2元、13.2元，是外資圈最低；瑞銀、摩根士丹利、花旗環球證券等，也都持保守態度。