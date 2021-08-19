19日，根據日經新聞(Nikkei)最新報導，全球半導體大缺下，逼得日本豐田汽車現在也被迫可能必須將自己9月全球產能大砍40%左右。

日經指出，豐田原計9月全部總產量大概逼近90萬輛左右，但受到因疫情造成的車用晶片短缺影響，傳出已大幅下修至50萬輛。

不過，豐田並沒有立即回應此利空新聞。

新變種病毒株在全球肆虐，許多國際車廠在亞洲等地的零組件生產作業，現在的供應是一團亂。其實不只豐田，許多歐美大廠與日本同業缺料停廠的消息，近日也都時有所聞。

豐田是全球銷售量最大的汽車製造商，8月初公布財報時也曾表示，由於許多新興國家疫情升溫，加上半導體短缺與原物料價格大漲，豐田正面臨著無法預測的營運環境。

此話言猶在耳，沒想到兩個星期左右就有這項9月產能遭重創的市場傳言流出。

19日。豐田汽車在日股的表現也很戲劇化，本來一直小跌近0.9%的走勢，近收盤時，一下子就暴跌3.5%，最後大跌4.4%並收在9295日圓，創約兩個半月新低。