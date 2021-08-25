專業電子化學材料通路商崇越電(3388)前7月合併營收為51.79億元，年增20.08%，由於目前各產業訂單需求持續旺盛，且矽利光(Silicone)最主要原料金屬硅(Si)價格持續上揚及缺貨，在成本推升及需求拉動下，預期矽利光價格走勢為易漲難跌，崇越電審慎正向看待下半年營運。

崇越電通今天召開法人說明會，說明公司營運展望，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，全球加速施打新冠肺炎疫苗，各國經濟逐漸復甦，帶動消費性電子、5G及汽車等各項產品成長力道強勁，連帶相關應用的矽利光產品也呈現供不應求。

就五大產業現況來看，崇越電表示，化妝品業持續受到各國邊境管制影響，雖然已較去年略有回升，但是仍未回復到正常水準，消費性電子及車用業延續去年下半年的復甦力道，佔比及金額均明顯成長，醫療產業隨著今年歐美疫情較去年趨緩，佔比較去年略為下滑，運動休閒產業則隨著近期歐美各國陸續解封佔比漸回復到正常水準。

崇越電今年上半年合併營收44.43億元、歸屬母公司稅後淨利2.82億元，每股盈餘3.8元；累計前7月合併營收為51.79億元，年增20.08%。

崇越電通表示，就目前訂單而言，Mini LED、5G及電競筆電等幾項產業材料訂單需求能見度均佳，但樂觀之餘仍有一些不確定性變數，如：原物料依舊缺貨、全球仍持續塞港缺櫃、全球疫情再起，部份客戶所處地區受疫情影響因而降低工廠稼動率等，不利因素干擾仍然存在，加上自去年第4季起全球各種原物料大幅度漲價，製造廠若無法順利轉嫁這些成本，可能影響後續接單意願及接單能力，公司將持續密切觀察這些可能不確定性變數後續變化。

崇越電每年亦持續開發新材料，以電動車為例，新材料開發重點包括PCU／鋰電池、ECU、感測及車載資訊娛樂系統、負極材料等，希望能持續提升毛利率。