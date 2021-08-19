聯準會發布的7月政策會議記要顯示，與會的央行決策官員認為削減經濟支持措施的就業門檻「可能於今年達到」，周三美國主要指數全面收黑，道瓊指數大跌382點，標普500指數跌幅超過1%。

周三收盤，道瓊工業指數下跌382.59點或1.08%，為34960.69點。

標普500指數下跌47.81點或1.07%，收在4400.27點，為7月19日以來首次單日跌幅超過1%。

那斯達克指數收跌130.27點或0.89%，為14525.91點。

費城半導體指數大跌1.47%，收在3208.83點。

美股尾盤加速下挫，標普500指數在連跌第2天後，目前較歷史收盤高點已下跌約1.8%。

標普500指數11大類股普遍收低，僅非必需消費品、必需消費品和公用事業類股勉強收在平盤之上。

能源股大跌2.4%，跌幅最大；其次為醫療保健股下跌1.5%和科技股跌1.4%。

聯準會發布7月27、28日會議紀要，內容顯示部分決策委員對通膨感到擔憂，認為需要做好對抗通膨的準備；其他決策官員則主張讓美國人重返就業需要時間，聯準會必須保持耐心。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，聯準會的會議紀要並未打消即將開始縮減購債規模的想法，縮表議題更接近於尾聲，而非正在討論中，人們不知道應如何做出反應。

投資人正在尋找聯準會何時收緊寬鬆貨幣政策的信號，包括縮減量化寬鬆（QE）規模。與2020年3月創下的低點相比，標普500指數已經上漲約1倍，在這個過程中，聯準會的QE措施扮演關鍵性的角色。

目前美股正處於傳統淡季，投資人預期市場可能大跌，畢竟標普500指數今年以來尚未經歷幅度達5%的拉回。

市場焦點轉向聯準會下周在懷俄明州傑克森霍爾市（Jackson Hole）召開的央行年會，以從中尋找聯準會下一步舉措的相關線索。許多分析師預期聯準會最快將在9月21、22日的政策會議上，公布縮減QE規模的計畫。

Edward Jones投資策略師Craig Fehr表示，過去幾周大量的企業財報和經濟數據大多指向市場基本面的樂觀前景，現階段的一大變數，將是聯準會激勵措施扮演的角色。

在個股方面，連鎖居家修繕零售公司勞氏（Lowe's）業績意外強勁，股價大漲9.6%，收在199.73美元。