隨著美國多州疫情逐漸降溫，加上本周的傑克森洞央行年會預料不會有太多鷹派發言，市場目光轉向下周的美國8月非農就業報告是否能維持強勁表現，許多科技巨頭以及金融業、基礎建設公司高層，周三(25日)前往白宮討論網路資安相關問題，美股3大期指盤前微漲。美股周三開盤上漲22.51點、以35388.77點開出，隨後翻黑下跌，台積電ADR上漲超過5%。

截至台灣時間25日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌61.19點或0.17%、暫報35305.07點；標普500指數上漲1.73點或0.039%、暫報4487.96點；那斯達克指數上漲25.07點或0.17%、暫報15044.87點；費城半導體指數上漲34.72點或1.04%、暫報3380.11點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲0.52%、暫報712.15美元；台積電ADR股價漲5.25%、暫報117.96美元；聯電ADR股價上漲5.15%、暫報11.22美元。

美國商務部周三公布7 月耐久財訂單初值月減 0.1％，略高於市場預期，相較於去年同期，耐久財訂單增長 16.7％。如果不包括運輸設備，耐久財新訂單將增長 0.7%。7 月對汽車和零部件的需求增強，增長了 5.8%。