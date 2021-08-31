美股指數有漲有跌，台股開低震盪下殺後，尾盤大幅拉回收連七紅，且外資仍匯入買超力道增加，及月底出口商拋匯效應，激勵新台幣升勢續強，終場收在27.772元兌1美元，創近二個半月新高，升值4.1分，為連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量11.97億美元。

新台幣同時也收月線，累計8月勁升1.94角或0.70％，周線終結連二貶。外匯交易員指出，美股道瓊雖漲高回檔，但科技股漲勢延續，主要亞股多數仍上攻，台股卻跟隨陸港股下殺，一度重挫逾180點，午後開始拉回縮小跌幅，最後更是強力急拉翻紅，上漲93點至17490點，連動新台幣升勢延續。

外匯交易員說明，觀察外資仍匯入並加大買超力道至新台幣242億元，尤其出口商月底最後一個交易日，所有拋匯作帳需求全部出籠，反應在交易量能加大，更推高新台幣盤中來到27.71元，升逾1角之多，但進口商及散戶也順勢進場撿便宜買匯，最後升幅趨於收斂。短線台股攻勢仍在，若外資匯入加碼方向不變，新台幣應是偏升格局居多。