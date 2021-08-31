捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)股東常會通過配息1.5元，27日以62.3元參考價除息交易，雖然首日填息近3成後翻黑，但昨（30）日隨即回穩重返填息路，今（31）日開高後放量勁揚4.99％至65.2元，歷時3天完成填息，早盤維持逾3.5％穩健漲勢。

易華電2021年第二季稅後淨利1.18億元，季增達近2.31倍、年增達89.9％，每股盈餘（EPS）1.42元，雙創近7季高點。在業內外皆美帶動下，上半年稅後淨利1.53億元、年增達近1.07倍，每股盈餘1.85元，雙創同期第三高。

易華電去年營運受疫情及需求疲弱影響而偏弱，隨著面板需求復甦，使營運自去年第四季起回溫，今年面板及驅動IC需求持續轉強，拉貨動能強勁造成COF載板供不應求，使易華電順利調漲部分產品價格，帶動第二季獲利表現顯著跳升。

易華電7月自結營收2.8億元，月增1.7％、年增6.9％，創歷史第三高。累計前7月營收18.11億元、年增13.91％，續創同期新高。展望後市，公司對今年市場需求正面樂觀看待，法人看好易華電第三季營運續揚，下半年可望優於上半年。

易華電表示，未來將以減成法及半加成法技術應用於各類面板驅動IC的Tape-COF為主力，並以雙面法新技術開發mini LED載板及其他各式IC載板，擴充不同產品應用及客戶，使未來營運兼具穩健及成長性。