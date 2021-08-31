國內影像產品封裝大廠、上市櫃公司同欣電子工業股份有限公司，黃姓、劉姓等前高階主管打算前往大陸位某集團規畫建廠，並私下取得公司機密。桃園地檢署偵辦後，將黃等5人依涉違反營業祕密法提起公訴。

桃園地檢署表示，接獲法務部調查局桃園市調查處報稱同欣電有離職幹部涉嫌離職後違反營業祕密法，2020年3月專案小組搜索黃姓前副總經理暨龍潭廠廠長、劉姓製造部經理住處等地，在劉處取得大量檔案，發現都是同欣電機密。

檢方也發現，黃離職後，為大陸某集團規畫建廠，並挖角龍潭廠的鄭姓、王姓、王姓幹部，並透過他們取得機密檔案。黃還將部分機密準備提供給大陸某集團預預計在大陸成立的半導體公司。

檢方偵結後，近日將黃男等5人以涉違反營業秘密法提起公訴。檢方呼籲，營業秘密攸關企業核心競爭力與經營命脈，甚至影響國家安全，企業從業人員應發揮道德良知，嚴守職場倫理與法令規範，任何心存僥倖之人，終將難逃法律制裁。