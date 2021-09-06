海巡署第八澎湖海巡隊5053巡防艇5日凌晨5時43分於花嶼西南22.4浬海域發現越界大陸籍漁船船「粵惠來漁43699」，船上架設鐵管企圖阻撓巡防艇登檢，海巡隊強靠登檢押返馬公留置調查。

澎湖海象轉趨平緩，為嚴防大陸漁船入侵臺灣海域作業，5053巡防艇執行「護永專案-威力掃蕩」勤務擴大巡邏範圍。

巡防艇船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與海巡署第十三巡防區指揮部岸際雷達系統互相驗證，於花嶼西南22.4浬海域處發現大陸籍「粵惠來漁43699」滾輪拖網漁船越界進入我國限制水域中作業。

陸船在兩側弦邊架設各三支鐵管，尾端成尖狀，企圖阻撓巡防艇登檢，巡防艇隨即從船尾避開鐵條強靠登檢並控制該陸船。

經查該船有船長及船員等10人，漁獲約1000公斤，現場已海拋銷毀，船上無牛、豬肉相關製品，另協請三軍總醫院澎湖分院進行PCR檢測，結果顯示10名陸籍船員皆為陰性，並落實陸船消毒作業與船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞。

全案依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」扣留調查。