今年6月農委會主委陳吉仲於臉書宣布首批輸紐荔枝在奧克蘭檢疫合格後放行，但紐西蘭原料工業部卻於6月18日在一批從台灣空運進口的荔枝與芒果發現東方果實蠅幼蟲，該國即下令暫停所有台灣芒果及荔枝入境，但因為芒果並未出現東方果實蠅，農委會已去函紐西蘭要求暫停芒果輸銷紐國措施；然而6月22日至今近3個月，無論是荔枝或芒果都未成功輸紐，陳吉仲回應「尊重進口國防疫」。

根據紐西蘭國家廣播電台當時日報導指出，該國原料工業部在18日於台灣運抵紐西蘭的一批荔枝及芒果中發現東方果實蠅的幼蟲，因此緊急暫停上述兩項水果入境，東方果實蠅非紐國境內物種，先前僅在邊境被查驗到。

農委會主委陳吉仲6月6日才於臉書宣布，台灣荔枝輸銷紐西蘭傳來捷報，首批輸紐荔枝在奧克蘭檢疫合格後放行，創下台灣荔枝鮮果外銷的新紀錄，雖然紐西蘭在2007年就已經開放我國荔枝准入，但由於航程太遠及市場未開發，一直沒有出口實績，這次我們克服檢疫及運輸的障礙，主要目的是建立通關實績和標準商業模式，對於未來拓展紐西蘭市場將大有幫助，結果短短兩周就遇上東方果實蠅的邊檢不合格。

陳吉仲今日受邀出席「農業金融研討會」時被問到輸紐荔枝與芒果的防檢問題，他說，台紐雙方都有農業合作的會議，會透過SPS(食品安全檢驗與動植物防疫檢疫)平台來解決，「檢疫若遇到問題，一般來說尊重進口國的處理，如果之後符合檢疫標準，仍然可以出口，不會因為單一個案而受影響，像是香蕉有檢出農藥，之後仍有出口到日本。」

根據農業統計資料查詢統計，110年銷紐國的荔枝與芒果僅6月份有出口紀錄，芒果1公噸，荔枝則為4公噸，6月18日自紐國檢出東方果實蠅至今，未有荔枝、芒果再出口紐國的紀錄。

防檢局副局長鄒慧娟表示，防檢局已提供資料送紐西蘭審查，請紐方恢復我荔枝、芒果輸銷，但紐西蘭目前新冠疫情為四級警戒，人員無法到辦公室上班，防檢局將持續催洽，促請紐方儘速同意恢復輸銷。