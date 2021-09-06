日前國內因民眾違法走私帶有非洲豬瘟病毒肉類產品，導致國內養豬產業遭受極大的染疫威脅，新竹地檢署指派民生專組檢察官積極投入查緝工作，8月31日在一家越南雜貨店查獲 32公斤來源不明越南製豬肉產品，其中18公斤越南火腿及越南脆骨捲驗出非洲豬瘟病毒陽性反應。

偵辦該案的專組檢察官廖啟村，向新竹地方法院聲請搜索票後，5日指揮移民署新竹市專勤隊、新竹市警局刑事警察大隊，並會同新竹市衛生局、動物保護防疫所等機關，至阮姓女負責人的住居所、店面等3處執行搜索，扣得越南製脆骨捲、炸肉餅、肉鬆等12種品項豬肉製品共 32.214 公斤，並立即交由新竹市動物保護防疫所進行化驗、銷毀。

檢察官訊問產子約2月的院女和林姓男子2人後，認涉有懲治走私條例、動物傳染病防治法等罪嫌，分別具保6萬元和3萬元。

檢方表示，國內養豬產業若遭受非洲豬瘟病毒侵襲，勢必衝擊本土農牧業。造成物價極大波動，呼籲相關業者及民眾，切勿心存投機違法走私肉品進口，將持續結合民生查緝平台，從速從嚴查辦。