財政部關務署表示，自8月23日嚴格查驗非洲豬瘟以來，已經查獲疑似豬肉、確認豬肉製品的郵包、快遞共計69件，共計118.44件。關務署表示，最近整理報關業者違規數據與裁量基準，接下來有可能會有廢照或者停業的處分。

仲賀因為遭查獲疑似違規進口豬瘟肉品導致流入市面，加上過去累積違規紀錄甚多，已經遭到海關廢照處分。

近期關務署積極查驗，自8月23日嚴格查驗後至今，已查獲郵包、快遞夾藏疑似豬肉及豬肉製品共計69件118.44公斤，內容物包括月餅、含肉米餅、熱狗等。其中來源地區包含越南、中國大陸、香港、菲律賓、韓國，其中香港地區件數最多有22件、越南的違規重量最重。

顯然肉製品違規案件仍然相當頻繁，關務署也正在統計相關報關業者的違規數據和情形，不排除近日再度祭出撤照、停業的處分。

此外，關務署最近也會發解釋函，針對《關稅法》第84條所規範，違規情節重大者可停業6個月或者廢止報關業務執照，的「情節重大」定義清楚，未來報關業者遭到停業或者廢照處分就沒有模糊地帶。