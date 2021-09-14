關務署今日宣布，為阻絕非洲豬瘟於境外，自今年11月1日起，自越南等疫區進口之空運快遞貨物，除文件類外，均不得併袋託運。

為防止快遞業者或進口人利用空運快遞併袋通關簡易措施，夾藏豬肉產品進口，自本年11月1日起，空運進口快遞貨物其起運地或產地為：越南(VN)、柬埔寨(KH)、寮國(LA)、緬甸(MM)、菲律賓(PH)、東帝汶(TL)、印尼(ID)、印度(IN)、馬來西亞(MY)、不丹(BT)，除報單類別X1進口快遞文件外，不得以數提單分號貨物併成一袋託運進口，以利X光檢查。