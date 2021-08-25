全訊(5222)前7月合併營收為5.34億元，年增53.52%，由於逐步進入標案訂單認列旺季，全訊科技預估，整體營運可望持續提升，全訊獲證交所董事會通過上市案，預計最快可於第4季中掛牌。

全訊為砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PA)模組製造商，為國內唯一專業砷化鎵整合元件(IDM)公司，多年來深耕化合物半導體領域，公司目前擁有一座4吋砷化鎵(GaAs)晶圓廠，提供客戶從上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器模組等一條龍服務，研發製造微波射頻元件、功率放大器(PA)及模組，主攻高技術門檻的國防航太及5G通訊市場。

在政府大力推動「國防自主」政策下，近幾年全訊營運規模明顯提升，全訊2021年上半年合併營收為4.66億元，年增61.45%，合併毛利率達54.69%，年增5.49個百分點，稅後盈餘為1.29億元，年增164.55%，均創歷年同期新高，每股盈餘為2.16元，累計前7月合併營收為5.34億元，年增53.52%。

全訊持續取得多起國防標案，由於國防標案多為複數年合約，公司對未來2到3年訂單掌握度極高，加上近期政府為提升整體國防安全，將編列2000億元國防特別預算，全訊可望再取得多項防禦型國防設備標案訂單，全訊預估，國防航太訂單可望持續成長。

除國防航太設備用大型功率放大器(PA)模組，全訊近期亦積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域，以國防規格技術跨足高階商用市場，目前主要研發並生產5G通訊小型基地台使用之毫米波(mmWave)功率放大器，並開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試，由於毫米波為5G高頻高速傳輸通訊的主要關鍵技術，預估隨5G毫米波功率放大器(PA)產品認證測試及試量產進度推進，國防及商用高階5G通訊產品可望成為公司未來穩健發展的二大成長動能。

隨著國防與5G商用兩大產品線快速發展，全訊從去年啟動擴產計劃，二廠於今年上半年完成主體建物，下半年進行內部裝修與設備進駐作業，預估明年第1季開始量產，在二廠加入全產能量產後，總產能可望再增加1倍以上，為營運增添動能。

全訊表示，下半年時序逐步進入標案訂單認列旺季，整體營運可望持續提升。