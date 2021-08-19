國揚(2505)今日舉行股東會，對於很多股東抱怨公司去年獲利高但配發的股利太少，而且股價跌跌不休又這麼低，總經理彭邵齡幽默的說，營建不是現在的主流股，目前大家最愛的是航運股！她進一步解釋，去年獲利這麼高是因為處分南港土地，手上雖然擁有70多億的現金，但減資退還股東現金也有30幾億，前前後後現金支出花了40多億元，現在想買一筆土地動輒都要花20~30億元，公司手上需要有現金才能繼續買地推案，不能把所有的獲利都配發出去。

彭邵齡表示，公司目前住宅及廠辦比例約為4:6，把大部分的重心放在工業區是看到政策培植產業、台商回流等有利的因素，已推出的廠辦個案中銷售成績都不錯，公司在雙北商廠辦的競爭力來說是很有信心的。至於在住宅方面，由於素地很少、土地價格又十分昂貴，使得住宅上的開發比較困難，而都更及危老案又十分的費時及消耗人員精力，未來將偏向和他人合作開發都更及危老個案。

國揚今年入帳個案包括早安國揚第1期共523戶，此案逼近完銷只餘27戶，彭邵齡說，造價很高、缺工又很厲害，再加上移工又進不來，所以工進延遲的很嚴重。原先預期早安國揚第2期今年能拿建照，現在看來大約明年Q3才能拿到建照，而今年吉林都更和內湖案可拿建照，考慮造價成本太高、波動太大，將會盡速完工再推案銷售。

國揚表示，去年股東會就通過季季配發股利政策，今年本來就決定Q3、Q4再配，Q1、Q2沒配，接下來會參考別的公司發放模式，考慮是否需要調整。彭邵齡說，今年公司有加薪的計劃、也有績效獎金的提撥，也希望在股價上會有好的表現。