汎德永業(2247)去年不畏疫情影響，連續七年賺逾一個股本，2020年EPS達14.5元；今日股東會通過配發現金股利11元，以收盤價220元計算，現金殖利率5%。公司預估受疫情影響的車市買氣下半年逐漸回溫，對後市看法維持樂觀謹慎。

汎德永業汽車股份有限公司今(25日)召開2021年股東常會，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利11元。

汎德永業2020年合併營收395.6億元，歸屬母公司稅後淨利10.7億元；每股稅後盈餘(EPS)14.5元，為近4年新高。

汎德永業表示，2020年旗下兩大業務新車銷售與維修保養維持穩健成長，主要動能為BMW與Porsche(保時捷)產品線完整，帶動新車銷售力道強勁，長年熱賣車款，如BMW X系列休旅車、Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan也持續繳出亮眼成績。

在維修保養方面，BMW與Porsche在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，加上去年有「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」相繼啟用，推升維修保養業務維持逐年穩健的好表現。

汎德永業今日股東會通過每股配發現金股利11元，配發率達82.9%，以今日收盤參考價220元計算，現金殖利率為5%。

展望後市，汎德永業維持樂觀謹慎態度，國內新車市場隨著國內經濟成長動能擴增，加上有汽車汰舊換新減徵貨物稅將延長五年等政策面利多，預估受疫情影響的買氣下半年能逐漸回溫，先前因疫情遞延交車的情況可望緩解，公司也會密切注意疫情發展情況。

汎德永業表示，目前進口車配額供應穩定，海運方面也未受到缺櫃衝擊，預期汽車晶片缺貨問題不會造成重大影響，下半年新車供貨無虞，旗下BMW與Porsche兩大品牌的全年銷售目標不變。

隨著節能科技與環保風潮的興起，預期電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，公司也持續引進多款電動車車款，重磅新車BMW iX豪華純電旗艦休旅車已正式展開預售，預收單相當踴躍，預計於第四季起能同步迎接BMW iX與i4亮相，明年第一季起陸續抵台交車，進一步推升營運成長。