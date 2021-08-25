不鏽鋼緊固件大廠東明-KY(5538)現金增資股今日(8月25日)掛牌上市，股價承壓，盤中跌2.4元為37.6元。

東明-KY先前辦理110年現金增資發行普通股3000萬股，用於償還第一次無擔保轉換公司債及充實營運資金，每股認購價格36元，實收股款總額10.8億元，現金增資基準日為110年8月20日。現金增資發行新股上市日期為110年8月25日。

東明-KY受惠中國大陸持續推動基礎建設、軌道交通、淨水處理設備、智慧製造之自動化設備等需求，2021年上半年業績攀高，上半年營收57.04億元，年增約43.75%，創新高，歸屬於母公司業主淨利4.87億元，同創新高，年增2.5倍，基本每股盈餘2.9元。

第三季市場持續暢旺，東明-KY自結7月營收11.63億元，創歷史新高，年增43.58%；自結前7月營收68.59億元，年增43.62%。

展望第三季，即將進入出貨旺季，出貨量可望再創新高，且隨著外銷策略調整，緊固件產品價格上張，市場需求旺盛，尤其在美洲及歐洲市場大有斬獲，第三季之營收與獲利可望比第二季增加2成以上，助益今年全年的營收與獲利可望創上市掛牌以來新高。

另外，子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司於嘉興經濟技術開發區之投資案已動土興建，預期明年下半年可望增加產能六成左右，將成為挹注未來營收與獲利成長之動能。