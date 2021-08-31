IKKA-KY(2250)表示，已評估於台灣設立營運據點，將進軍ADAS模組領域，現已經鎖定2到3家台灣公司進行投資及技術合作，並協助台灣公司透過IKKA日本資源打入日本汽車市場。

該公司指出，有鑑於台灣是電子發展重鎮，IC設計、製造、設備模組、軟體發展等，近年來均有相關領域廠商不斷投入，產業環境日益成熟。由於汽車自駕功能提升，除了電動車列為標準配備外，傳統汽車也從高階車種往中階車種開始發展。根據研究機構IDC《全球自動駕駛汽車預測報告（2020-2024）》指出，未來5年自動駕駛汽車年複合成長率將達18.3％。隨著自動駕駛等級不斷提升，因牽涉道路與用路人安全，各項電子設備等級也都需要有更高強度的要求，因此，IKKA-KY從生產EPB、電裝線束模組等泛汽車自駕領域產品，跨入鏡頭模組零組件產品，且為產品線延伸，製造工藝並無太大困難。

IKKA-KY除硬體零組件外，部分應用軟體也與相關廠商洽談，不排除投資軟體開發廠商，透過軟硬體結合方式，發揮產品更大效能，並開發日本以外如大陸等市場，預計在今年內完成台灣投資計畫。