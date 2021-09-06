韓媒6日報導，三星電子已出售所持中國電動車製造商比亞迪汽車的大部分股權，股份轉讓收益為1.5兆韓元（約合人民幣83.5億元）。

據稱，三星於2016年以5287億韓元（約合人民幣29.5億元）收購比亞迪1.9％股權。業內知情人士5日透露，三星電子2021年已完成部分股份轉讓，其持股比例從1.9％下降至0.3％。

三星減持原因眾多紛紜。有分析認為，三星轉讓股權的目的在於獲取投資收益。比亞迪的股價與2016年相比大幅上漲，三星持有比亞迪股份市值增長了兩倍。也有觀點認為，考慮到三星電子的現金等價物資產已超過100兆韓元（約合人民幣5571億元），三星目前無需進行新的融資。

另有分析人士認為，三星的決定受到美國對中國裁的影響。美國總統拜登於5月訪問福特美國電動汽車工廠，並表示電動汽車是汽車產業的未來，不能讓中國贏得電動化這場競賽。

與此同時，鑒於比亞迪未來的增長潛力巨大，因此三星的股權交易顯得有些不合時宜。比亞迪A股股價從2020年底的人民幣194.3元上漲至9月6日收盤的人民幣277.6元，漲幅高達43％。