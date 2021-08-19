歐股周四早盤跌1%。市場擔心全球貨幣政策將比預期更早地逐步收緊，以及大宗商品價格下跌，也導致礦業股跌至近一個月低點。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌5.51點或1.16%，為468.91點，來到近兩周低點。礦業股大跌4.2%。

亞洲股市在周四也出現動盪，普遍下滑。美聯準會周三公布的政策會議紀要，給予人一印象，即在新冠傳染病時期的大規模債券購買計畫，力度即將減弱。

儘管歐洲央行(ECB)至今一直承諾維持自己的政策，但不斷上升的通膨已經引發擔憂，全球各央行將開始控制寬鬆的貨幣政策；這些政策在之前推動全球股市升至創紀錄高位，起著關鍵性的作用。

隨著新冠病毒Delta變種病例數激增，旅遊和休閒股下跌2.4%。

瑞士建築材料供應商Geberit小幅下跌。該公司宣布季度銷售和獲利大幅增長，並警告原材料價格的上漲。

隨著歐洲企業財報季接近一半，泛歐STOXX 600公司的利潤預計將在第二季飆升150%，為2012年Refinitiv IBES開始記錄以來的最佳水準。