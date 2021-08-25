陸港部分航運股25日集體上漲。其中，「A＋H」股上市的航運業者中國外運24日盤後公布，2021年上半年營收年增55.38％至人民幣（下同）616.77億元，淨利年增77.93％至21.63億元。受此消息影響，中國外運A股、H股25日半日分別收漲2.81％、10％。

智通財經網報導，中國外運公告指出，業績增長主因是2021年上半年，以「五通道＋一平台＋N個產品事業部」為核心，緊抓市場機遇，加快形成全網營運格局，有效提升全程供應鏈營運能力，達到空運通道、海運代理及合約物流業績較快增長，同時，2021年上半年，來自合聯營公司的投資收益大增。

另一「A＋H」股上市的航運業者中遠海控25日股價上漲，A股半日收漲2.14％至21.52元，H股半日收漲1.54％至14.42港元。另一航運航運業者東方海外國際港股25日半日收漲1.27％至182.1港元。

值得注意的是，外媒引述航運數據指出，日前因工人確診而局部停擺的浙江省寧波舟山港，目前已恢復船舶停靠作業。

香港信報報導，寧波梅山保稅港區口岸事務管理局最新通告指出，25日上午，梅山綜合保稅區解除疫情封控。