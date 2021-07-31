案15779嘉義縣相關足跡圖。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

案15779嘉義市相關足跡圖。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣某工廠職場群聚關係圖。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣水上工廠染疫案今天新增的案15779是昨日未取號的確診個案，該名男性也是水上某工廠員工，28日PCR篩檢結果陰性但血中有抗體反應，顯示曾經染疫，29日已入住集中檢疫所，衛生局30日再度安排PCR採檢為陽性確診，已轉入專責病房治療。

嘉義縣長翁章梁表示，案15779在7月中旬前多居住在北部，7月18日到水上工廠工作，目前此案共有11人確診，縣府持續透過疫調訪查，今天新增匡列4位密切接觸者，都已入住集中檢疫所。

衛生局指出，案157797月18日到達水上，23日出現症狀，7月21日曾到水上正發機車行領機車、7-11上龍門市；23日到85度C嘉義水上店；7月28日到85度C嘉義水上店、全聯水上門市、水上舊農會前快炒店及嘉義市天旨佛天宮。

至於水上工廠群聚感染源案15779可能染疫時間為何？衛生局長趙紋華表示，該案是7月23日出現症狀、28日抽血有抗體，推測在台北萬華時就已染疫。

針對這起工廠染疫案，衛生局31日分別於水上靖西分校、嘉義長庚舊大樓、梅山大南國小、中埔三和活動中心設置4處免費擴大篩檢站，截至今天中午為止有671位民眾接受快篩，其中3名陽性，幸進一步經PCR檢測都是陰性。

縣長翁章梁表示，已針對水上工廠染疫案密切監控，將透過疫調和擴大篩檢滾動檢討各項防疫措施，請鄉親不用過度恐慌，也提醒所有民眾務必落實勤洗手、戴口罩、環境清消及各項防疫措施。