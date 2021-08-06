確診個案與新北案15856關係圖。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

確診夫妻倆在嘉義縣公共場所活動足跡。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣6日新增2確診案例，縣長翁章梁線上記者會時指出，與水上工廠群聚案無關，今天公布的案15870及案15871是4日新北確診個案15856的雙親，預計明天開始在民雄水資源回收中心設立擴大篩檢站，二級強化措施也順延至9日。

翁章梁說，案15870與案15871為新北市確診案15856的父母，因案15856在7月23日至25日期間返回嘉義，夫妻2人分別在27至29日間出現症狀，曾至縣內及外縣市診所就醫，推論案15856是感染源。

衛生局長趙紋華表示，夫妻2人平日往返住家、外縣市老家農地工作，務農種菜自給或女兒每周自他縣市返家買回食品，三餐自理，曾在其 他縣市就醫及購物，8月4日包租中巴與親友北上參加喪禮，依據疫調原則發病前3日為感染期，匡列嘉義縣接觸者共5人進行篩檢，結果皆為陰性，其他接觸者則轉介外縣市追蹤。

翁章梁也宣布，二級強化措施順延到9日，請鄉親再忍耐一下，待擴大篩檢結果無虞再商討，防堵疫情擴散。趙紋華表示，衛生局密切監控疫情變化，水上工廠染疫案自7月31日至8月5日篩檢1904人全數陰性，今日的2確診案例足跡單純，若有相關接觸史或疑慮的民眾明天起至9日可到民雄鄉水資源回收中心免費篩檢。