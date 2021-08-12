北市信義區的新光三越台北信義新天地A8 地下1樓及遠百信義店A13出現確診足跡，北市副市長黃珊珊12日表示，今天應該就是這2例，再加1例不明感染，但還是要以指揮中心公布的數字為主。

黃珊珊今日參加北市南門中繼市場「北市府推動市場數位轉型」活動，會受受訪表示，關於A8、A13這幾個百貨公司，主要是11日有2個確診足跡，目前為止都做過清消，並暫時停業，停業辦法都已出爐，因沒高風險，13日就可復業，昨天應都做完接觸者匡列，強調有問題的是人、不是場地，大家不會因逛街就確診。

由於A13是知名千層甜點Lady M有確診足跡，至於A8地下1樓是否有特別攤位，黃珊珊嘆，雖有去特別的廠牌攤位，但接觸的對象及員工都已匡列，大家不用太擔心。

針對今天幾例，黃珊珊說，應該是百貨這2例，好像還有1例是不明感染，但仍要以指揮中心公布的數字為主，北市府雖有相關資料，不過還是要中央通知。

另外昨日黃珊珊透露的1例確診萬華人，足跡都在南部、不在台北，發病前可能是有特殊交友圈。黃珊珊今則表示，她不會做任何標籤，會做嚴格查證。