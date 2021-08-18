新北市今天增加2例，面對近日境外移入案例增加，但國內確診案例依然還存在，市長侯友宜再度呼籲，Delte變異株在全世界各地不斷往上竄，有些地區國家穩定，但東南亞、東北亞與大陸地區都在往上走，最近境外移入也有很多來自緬甸等國家的Delta變異株。防止病毒最重要就是要阻擋在境外，並管控境內，希望能採用更高標準擋住境外一切可能性，中央必須要調整作戰計畫。下午三點侯友宜有最新防疫說明。

直播》新北＋2，侯友宜疾呼:更高標準檔境外病毒。

侯友宜在今日的疫情記者會上指出，今日新增2例，一例為職場在台北，陪太太就診篩檢後確診，感染源仍在釐清中；另外一例為看護在醫院工作，10日PCR篩檢為陰性，17日陰轉陽，CT值為27.65偏高，傳播力較弱，感染源仍在釐清中。針對今日新增個案，總計匡列57名接觸者，共有11人居家隔離，跨縣市通報2案。

新北市衛生局陳潤秋指出，針對新北親友團確診，根據抗體推測，案15967可能是最早發病，感染源仍在釐清中，而台北職場中在接獲通知後，經過篩檢後有找出1例確診，目前仍在擴大篩檢中。

新北市副市長劉和然表示，新北此次所配發到的國產疫苗共有15萬6048劑，而新北市疫苗施打量能每天可達5.8萬人，為配合接種站、施打診所進行調整，未來開放施打疫苗的日期為8月23、24、27、28日，第一波登記截至今天中午為止，36歲以上登記人數僅7萬2494人，登記百分比為46%，而今日指揮中心宣布將開放20歲至35歲民眾疫苗，新北在此範圍中共有5萬5115人，因此疫苗絕對是足夠的。

劉和然指出，希望中央能把國人期待打疫苗的考量放在心上，並指出6、7、8年級生在第四輪疫苗登記過後仍有大批人排不到疫苗，呼籲中央須考量國人接種疫苗存有「自願性」的因素，不要只給一種選擇，要能給年輕人2種以上的選擇，希望中央能儘快讓國際成熟疫苗進來，並將遲遲未接種疫苗的年輕人放在心上。