國內傳出非洲豬瘟走私肉品案！新北檢昨在新莊某處宅查獲越籍鄧姓女子夾帶豬肉製品入境，且在肉品中查驗出非洲豬瘟病毒，刑事局調查，肉品已發送全台1000多個處所。對此，新北市長侯友宜表示，目前新北沒有查到境內有銷售出去的狀況，但仍會持續配合其他各縣市同步取締、斷絕貨源進到市場。

侯友宜說，新北除了配合其他各縣市同步取締、斷絕貨源進到市場，目前為止行動還在進行，新北境內還沒有查到有非洲豬瘟肉品銷售的狀況，仍在了解全台1339個地方有沒有非法肉品外流出去，之後會將資訊匯整至新北，新北會配合中央，保證阻斷銷售鏈結。

侯友宜說，不管是非法肉品、非洲豬瘟、走私動物都要阻絕於境外，非法走私本來就該嚴格取締，也是打擊犯罪最重要的關卡，境外攔截相關單位要同心齊力外，政府在阻絕於境外把關上，要鼓勵市民勇於檢舉，同時鼓勵打決犯罪，阻絕整個犯罪網，這才是大家的責任，自己曾身為執法一份子，樂見全國打擊犯罪的單位聯手防疫，讓走私斷絕。